حصد الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وسجل مبابي "هاتريك" في فوز ريال مدريد على كيرات ألماتي بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

مبابي الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا

نافس مبابي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري الأبطال كل من راسموس هويلوند وينس بيتر هوج وإيرلينج هالاند.

وكشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا عبر موقع "إكس" عن فوز مبابي بجائزة الأفضل في الجولة الثانية بفضل الهاتريك الذي سجله في شباك كيرات ألماتي.

وحصد ريال مدريد 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مارسيليا وكيرات ألماتي.

