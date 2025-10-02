المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

بعد هاتريك مباراة كيرات.. مبابي يحصد جائزة الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:30 م 02/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

حصد الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وسجل مبابي "هاتريك" في فوز ريال مدريد على كيرات ألماتي بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

مبابي الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا

نافس مبابي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري الأبطال كل من راسموس هويلوند وينس بيتر هوج وإيرلينج هالاند.

وكشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا عبر موقع "إكس" عن فوز مبابي بجائزة الأفضل في الجولة الثانية بفضل الهاتريك الذي سجله في شباك كيرات ألماتي.

وحصد ريال مدريد 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مارسيليا وكيرات ألماتي.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

التعليقات

مباشر
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
الأهلي

الأهلي

16

تيرن أوفر جديد على الاهلي، ثم هجمة سريعة لماجديبورج وتوغل من الجناح الأيسر والهدف الـ12

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
