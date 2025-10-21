المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا: ما قدمه سيميوني لأتلتيكو مثير للإعجاب.. وأحب مواجهة الأفضل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:15 ص 20/10/2025
أرتيتا

أرتيتا

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، أن ما قدمه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مثير للإعجاب.

ويلتقي أرسنال مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطل أوروبا.

وقال أرتيتا في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد غرسنا في نفوسنا توقعات عالية من خلال عملنا، وهذا جزء من كرة القدم الراقية، علاوة على ذلك، هذه أمور تنشأ خارج الفريق ولا نستطيع السيطرة عليها، نركز أكثر على العمل اليومي، ونضمن أن يسير الفريق في الاتجاه الصحيح، بحيث نكون مستعدين بحلول أبريل أو مايو، عندما تُحسم جميع الأمور".

وأضاف: "أعتقد أن ما قدمه سيميوني في النادي وأسلوبه فيه مثير للإعجاب، والأهم من ذلك أنه حافظ على هذا الأداء على مر الزمن، هذا يُظهر شخصًا يُطالب نفسه بجهد كبير في عمله، وعلى جميع المستويات: عاطفيًا، وتنافسيًا، وتكتيكيًا، ثم إن عمله يُظهر شخصًا يُعيد التدريب باستمرار، وهو فائز بالفطرة، كما أثبت بالفعل".

وواصل: "تدرب منتخب إسبانيا؟ لم أفكر في المستقبل، أريد أن أعيش الحاضر وأقدّر ما أملك، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال اليوم".

وأتم مدرب أرسنال: "أحب مواجهة الأفضل لأنه في النهاية بمحاولتك التفوق عليهم، تُثري نفسك كمدرب، إن البحث عن نقاط ضعف خصمك ومحاولة استغلالها يُمثل تحديًا كبيرًا لعملنا".

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد أرتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg