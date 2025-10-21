يرى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، أن ما قدمه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مثير للإعجاب.

ويلتقي أرسنال مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطل أوروبا.

وقال أرتيتا في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد غرسنا في نفوسنا توقعات عالية من خلال عملنا، وهذا جزء من كرة القدم الراقية، علاوة على ذلك، هذه أمور تنشأ خارج الفريق ولا نستطيع السيطرة عليها، نركز أكثر على العمل اليومي، ونضمن أن يسير الفريق في الاتجاه الصحيح، بحيث نكون مستعدين بحلول أبريل أو مايو، عندما تُحسم جميع الأمور".

وأضاف: "أعتقد أن ما قدمه سيميوني في النادي وأسلوبه فيه مثير للإعجاب، والأهم من ذلك أنه حافظ على هذا الأداء على مر الزمن، هذا يُظهر شخصًا يُطالب نفسه بجهد كبير في عمله، وعلى جميع المستويات: عاطفيًا، وتنافسيًا، وتكتيكيًا، ثم إن عمله يُظهر شخصًا يُعيد التدريب باستمرار، وهو فائز بالفطرة، كما أثبت بالفعل".

وواصل: "تدرب منتخب إسبانيا؟ لم أفكر في المستقبل، أريد أن أعيش الحاضر وأقدّر ما أملك، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال اليوم".

وأتم مدرب أرسنال: "أحب مواجهة الأفضل لأنه في النهاية بمحاولتك التفوق عليهم، تُثري نفسك كمدرب، إن البحث عن نقاط ضعف خصمك ومحاولة استغلالها يُمثل تحديًا كبيرًا لعملنا".