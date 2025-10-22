أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

عيّن "يويفا" الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم السلوفيني كلاً من: توماز كلانشنيك، أندراز كوفاسيتش، وديفيد شميتش كحكم رابع.

ويتواجد الألماني باستيان دانكيرت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، ويعاونه البرتغالي تياجو مارتينز.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق انتصارين في دوري أبطال أوروبا، أمام مارسيليا (2-1) وكايرات ألماتي (5-0).