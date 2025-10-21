المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رقم قياسي ينتظر لامين يامال.. حقائق قبل مواجهة برشلونة وأولمبياكوس بدوري الأبطال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:15 م 20/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي أولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره أولمبياكوس، مساء الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك" في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة حقق انتصار على نيوكاسل (2-1) وتعرض للهزيمة أمام باريس سان جيرمان (2-1)، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حقائق قبل مواجهة برشلونة وأولمبياكوس بدوري الأبطال

- كانت المباريات السابقة الوحيدة بين الفريقين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2017/2018 عندما فاز برشلونة على أرضه بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة، تبعه تعادل سلبي في اليونان في الجولة الرابعة.

- فاز برشلونة بجميع مبارياته السبع السابقة على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الفرق اليونانية.

- قد يصبح لامين يامال (18 عامًا و100 يوم) أصغر لاعب يشارك في 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أصغر لاعب حاليًا هو وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان (19 عامًا و32 يومًا).

- لم يحقق أولمبياكوس أي فوز في آخر 16 مباراة خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (تعادلان و14 خسارة) وخسر آخر 11 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري أبطال أوروبا خارج أرضه.

- فاز الفريق اليوناني بمباراتين فقط من آخر 22 مباراة له في دور المجموعات/الدوري بدوري أبطال أوروبا (تعادل 3 و17 خسارة). ومع ذلك، حافظ نادي أولمبياكوس على نظافة شباكه في سبع مباريات أوروبية من آخر 11 مباراة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس لامين يامال

