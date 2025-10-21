المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 ص 21/10/2025
برشلونة

برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره اليوناني أولمبياكوس، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس

تنطلق مواجهة برشلونة وأولمبياكوس في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لويس كومبانيس" الذي يحتضن مباريات الفريق الكتالوني هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال

يخوض برشلونة اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أولمبياكوس في المركز التاسع والعشرين برصيد نقطة واحدة فقط، ما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، وتحديدًا من خلال قناة "بي إن سبورت 1"، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة.

دوري أبطال أوروبا برشلونة

أخبار تهمك

