يستضيف فريق برشلونة نظيره اليوناني أولمبياكوس، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس

تنطلق مواجهة برشلونة وأولمبياكوس في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لويس كومبانيس" الذي يحتضن مباريات الفريق الكتالوني هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال

يخوض برشلونة اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أولمبياكوس في المركز التاسع والعشرين برصيد نقطة واحدة فقط، ما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، وتحديدًا من خلال قناة "بي إن سبورت 1"، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة.