يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المرتقبة التي ستجمع بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

يحتل أرسنال المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد 3 نقاط من فوز وحيد.

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة حقائق قبل مباراة أرسنال وأتلتيكو:

- فاز أرسنال في آخر 6 مباريات له في دوري أبطال أوروبا ضد فرق إسبانية، ويُعد أول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا.

-إذا حقق أرسنال الفوز الليلة، فستكون هذه الانتصار رقم 100 له في دوري أبطال أوروبا.

- فاز "المدفعجية" في آخر 14 مباراة لهم على أرضهم في دور المجموعات/المرحلة التمهيدية من البطولات الأوروبية، كما فازوا في 11 مباراة متتالية دون أن تهتز شباكهم بأي هدف.

- سجل بوكايو ساكا 11 هدفًا في أول 19 مباراة له في دوري الأبطال، ويحمل هاري كين الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب إنجليزي في أول 20 مباراة له في البطولة (15 هدفًا)، ساكا يحتل بالفعل المركز الثاني في القائمة، متقدمًا على آندي كول (10 أهداف).

- لم يحقق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني أي فوز في آخر 9 مباريات له في دور المجموعات/المرحلة التمهيدية من دوري الأبطال ضد الفرق الإنجليزية (تعادل 4، خسر 5).

- فشل أتلتيكو في التسجيل في مباراة واحدة فقط من آخر 18 مباراة له في دور المجموعات/المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أوروبا.

- سجل جوليان ألفاريز سبعة أهداف في آخر سبع مباريات له في دوري الأبطال، لكنه لم يسجل أي هدف ضد أرسنال خلال أربع مباريات لعبها بقميص مانشستر سيتي.