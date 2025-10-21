تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وبعد إقامة أول جولتين من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، تقام مباريات الجولة الثالثة على مدار يومي الثلاثاء 21 والأربعاء 22 من الشهر الحالي.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 6 أندية العلامة الكاملة (6 نقاط) بالفوز في أول جولتين من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الثالثة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ الألماني - 6 نقاط

ريال مدريد الإسباني - 6 نقاط

باريس سان جيرمان الفرنسي - 6 نقاط

إنتر ميلان الإيطالي - 6 نقاط

أرسنال الإنجليزي - 6 نقاط

كاراباج الأذربيجاني - 6 نقاط

بروسيا دورتموند الألماني - 4 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي - 4 نقاط

توتنهام الإنجليزي - 4 نقاط

أتلتيكو مدريد الإسباني - 3 نقاط

