مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

6 فرق تقتسم الصدارة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:39 ص 21/10/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وبعد إقامة أول جولتين من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، تقام مباريات الجولة الثالثة على مدار يومي الثلاثاء 21 والأربعاء 22 من الشهر الحالي.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 6 أندية العلامة الكاملة (6 نقاط) بالفوز في أول جولتين من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الثالثة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ الألماني - 6 نقاط

ريال مدريد الإسباني - 6 نقاط

باريس سان جيرمان الفرنسي - 6 نقاط

إنتر ميلان الإيطالي - 6 نقاط

أرسنال الإنجليزي - 6 نقاط

كاراباج الأذربيجاني - 6 نقاط

بروسيا دورتموند الألماني - 4 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي - 4 نقاط

توتنهام الإنجليزي - 4 نقاط

أتلتيكو مدريد الإسباني - 3 نقاط

طالع الترتيب كاملا من هنا

دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

