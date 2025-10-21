أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي مونتجويك في برشلونة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل برشلونة اعتماد فليك على الواعد لامين يامال في الخط الأمامي، ليقود الهجوم إلى جانب ماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز.

ويأمل فليك في عودة فريقه إلى الانتصارات الأوروبية بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف في الجولة الماضية على ملعب مونتجويك، في حين يدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الصعب على جيرونا في الدوري الإسباني بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – جول كوندي – إريك جارسيا

خط الوسط: بيدري – مارك كاسادو – درو فرنانديز

خط الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – فيرمين لوبيز