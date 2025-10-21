المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

تشكيل برشلونة.. لامين يامال يقود الهجوم أمام أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:02 م 21/10/2025
برشلونة

تشكيل برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي مونتجويك في برشلونة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل برشلونة اعتماد فليك على الواعد لامين يامال في الخط الأمامي، ليقود الهجوم إلى جانب ماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز.

ويأمل فليك في عودة فريقه إلى الانتصارات الأوروبية بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف في الجولة الماضية على ملعب مونتجويك، في حين يدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الصعب على جيرونا في الدوري الإسباني بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – جول كوندي – إريك جارسيا

خط الوسط: بيدري – مارك كاسادو – درو فرنانديز

خط الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – فيرمين لوبيز

برشلونة دوري أبطال أوروبا لامين يامال هانز فليك تشيزني مونتجويك أوليمبياكوس ماركوس راشفورد

