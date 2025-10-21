تاه: كلنا سعداء بتجديد عقد كومباني مع بايرن ميونخ

أعرب اللاعب جوناثان تاه عن سعادته بتجديد عقد المدرب البلجيكي فينسينت كومباني مع نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن الجميع لديه المشاعر ذاتها.

وأعلن بايرن ميونخ في وقت سابق تمديد عقد كومباني حتى يونيو 2029.

تصريحات تاه عن بقاء كومباني في بايرن ميونخ

وقال تاه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بايرن ميونخ ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: "كلنا سعداء بتجديد عقد كومباني.. الفريق سعيد جدًا، والنادي بأكمله أيضًا".

وشدد مدافع بايرن ميونخ على صعوبة مواجهة الفريق البلجيكي، مضيفًا: "هم معتادون على الهيمنة في الدوري الخاص بهم.. إنه فريق لا يمكن الاستهانة به".

وأضاف عن زملائه المدافعين في بايرن ميونخ: "أوباميكانو مدافع متكامل جدًا.. يتميز بالعدوانية والسرعة والقوة، كما أنه شجاع في بناء اللعب، بل يجيد المراوغة أيضًا، ومن الممتع أن ألعب بجانبه".

وأكمل: "كيم مين جاي عدواني جدًا.. هو أيضًا قوي في الالتحامات، ويدافع بشجاعة، ومن الجميل أن أرى هذه الجودة العالية في هذا المركز".

ويقدم بايرن ميونخ أفضل مستوياته في منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، محققًا 7 انتصارات متتالية دون أن يتعادل أو يخسر في أي مباراة.