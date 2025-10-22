المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بسبب عطل في الطائرة.. ليفربول يعلن إلغاء المؤتمر الصحفي لسلوت قبل مواجهة فرانكفورت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:04 م 21/10/2025
سلوت

آرني سلوت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إلغاء المؤتمر الصحفي للهولندي آرني سلوت مدرب الفريق، قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

إلغاء المؤتمر الصحفي لسلوت قبل مواجهة فرانكفورت

أصدر نادي ليفربول، بيانا رسميا، يؤكد خلاله إلغاء المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة أمام فرانكفورت، بسبب تأخر وصول الفريق إلى ألمانيا.

وقال بيان ليفربول: "كان من المقرر أن يتحدث آرني سلوت وأحد أعضاء فريقه لوسائل الإعلام في ملعب دويتشه بنك بارك لدى وصولهم إلى ألمانيا مساء الثلاثاء".

وأتم بيان الريدز: "إلا أن تأخير رحلة فريق الريدز إلى فرانكفورت بسبب عطل فني في الطائرة، حال دون عقد هذا المؤتمر".

وكان ليفربول حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد (3-2)، وتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي (1-0).

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا فرانكفورت سلوت

