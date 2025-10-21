سجل نادي برشلونة الإسباني رقمًا قياسيًا، بتشكيل الفريق الذي اختاره المدرب هانسي فليك، المدير الفني للبلوجرانا، لخوض مباراة أولمبياكوس اليوناني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أولمبياكوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب لويس كومبانيس.

الحيوية عنوان برشلونة

اختار هانسي فليك تشكيلًا يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب لمواجهة أولمبياكوس، وهو ما بدا واضحًا من الأسماء التي استُدعيت لبدء اللقاء على ملعب لويس كومبانيس.

ويبلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لبرشلونة 23 عامًا و214 يومًا، ما يجعلها ثالث أصغر تشكيلة يبدأ بها الفريق مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ أكتوبر 2002 أمام كلوب بروج (22 عامًا و362 يومًا)، وديسمبر 2011 أمام باتي بوريسوف (23 عامًا و93 يومًا).

ويُعدّ ماركوس راشفورد البالغ من العمر 27 عامًا، اللاعب الأكبر في تشكيل برشلونة أمام أولمبياكوس.

تشكيل برشلونة

جاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جول كوندي، إريك جارسيا

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، درو فرنانديز

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيرمين لوبيز