واصل المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، كتابة الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أولمبياكوس اليوناني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدفين عن طريق فيرمين لوبيز في الشوط الأول من عمر المباراة.

سلسلة تهديفية قياسية لبرشونة في دوري أبطال أوروبا

ووصل برشلونة إلى سجل تهديفي في 23 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 60 هدفاً، بعد هدفي فيرمين لوبيز أمام أولمبياكوس.

وتعتبر هذه ثاني أطول سلسلة تهديف لبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه السلسلة تحت قيادة هانسي فليك، بعد سلسلة بيب جوارديولا التي استمرت 29 مباراة بين عامي 2009 و2012.