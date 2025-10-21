المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فليك يطارد جوارديولا.. سلسلة تهديفية قياسية لبرشونة في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:59 م 21/10/2025
برشلونة

برشلونة

واصل المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، كتابة الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أولمبياكوس اليوناني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدفين عن طريق فيرمين لوبيز في الشوط الأول من عمر المباراة.

سلسلة تهديفية قياسية لبرشونة في دوري أبطال أوروبا

ووصل برشلونة إلى سجل تهديفي في 23 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 60 هدفاً، بعد هدفي فيرمين لوبيز أمام أولمبياكوس.

وتعتبر هذه ثاني أطول سلسلة تهديف لبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه السلسلة تحت قيادة هانسي فليك، بعد سلسلة بيب جوارديولا التي استمرت 29 مباراة بين عامي 2009 و2012.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

