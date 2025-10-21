سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هدفًا هذا المساء مع نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز محمد صلاح في ترتيب الهدافين التاريخيين.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

هالاند يتخطى صلاح

نجح هالاند في تسجيل هدف أول لمانشستر سيتي في شباك فياريال في الدقيقة 17.

وأصبح في رصيد هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا 53 هدفًا، أكثر بهدف واحد من محمد صلاح، مع الإشارة إلى أن تلك الإحصائية تشمل أهداف جميع الأدوار، بما في ذلك التمهيدية.

- مع مانشستر سيتي: 30 هدفًا

- مع بوروسيا دورتموند: 15 هدفًا

- مع سالزبورج: 8 أهداف

ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي ترتيب الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، باحتساب جميع الأهداف، سواءً في الأدوار التمهيدية أو المجموعات أو الإقصائية..

1) البرتغالي كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) الإسباني راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) الفرنسي كيليان مبابي: 60 هدفًا

6) الهولندي رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

8) الأوكراني أندريه شيفيتشينكو: 59 هدفًا

9) الألماني توماس مولر: 57 هدفًا

10) النرويجي إيرلينج هالاند: 53 هدفًا

11) المصري محمد صلاح: 52 هدفًا