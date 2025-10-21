المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

تخطى صلاح.. هالاند يتقدم في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:34 م 21/10/2025
هالاند

هالاند من مباراة فياريال ومانشستر سيتي

سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هدفًا هذا المساء مع نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز محمد صلاح في ترتيب الهدافين التاريخيين.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

هالاند يتخطى صلاح

نجح هالاند في تسجيل هدف أول لمانشستر سيتي في شباك فياريال في الدقيقة 17.

وأصبح في رصيد هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا 53 هدفًا، أكثر بهدف واحد من محمد صلاح، مع الإشارة إلى أن تلك الإحصائية تشمل أهداف جميع الأدوار، بما في ذلك التمهيدية.

- مع مانشستر سيتي: 30 هدفًا

- مع بوروسيا دورتموند: 15 هدفًا

- مع سالزبورج: 8 أهداف

ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي ترتيب الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، باحتساب جميع الأهداف، سواءً في الأدوار التمهيدية أو المجموعات أو الإقصائية..

1) البرتغالي كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) الإسباني راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) الفرنسي كيليان مبابي: 60 هدفًا

6) الهولندي رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

8) الأوكراني أندريه شيفيتشينكو: 59 هدفًا

9) الألماني توماس مولر: 57 هدفًا

10) النرويجي إيرلينج هالاند: 53 هدفًا

11) المصري محمد صلاح: 52 هدفًا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

