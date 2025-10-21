المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 5139 دقيقة.. باتشو يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:17 م 21/10/2025
باتشو

باتشو يحتفل بأول أهدافه مع باريس سان جيرمان

سجل اللاعب الإكوادوري ويليان باتشو أول هدف في مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا المساء ضد باير ليفركوزن.

أول هدف لباتشو مع باريس سان جيرمان

نجح باتشو في تسجيل أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان ضد ليفركوزن في الدقيقة 7. 

واستغل باتشو عرضية الظهير البرتغالي نونو مينديز، ليحول الكرة برأسه إلى هدف في شباك ليفركوزن.

وأحرز باتشو أول هدف له مع باريس سان جيرمان في مباراته الرسمية رقم 66، فيما احتاج 5139 دقيقة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان أنهى الشوط الأول أمام باير ليفركوزن متقدمًا (4-1). 

جدير بالذكر أن هذا الهدف هو الأول على الإطلاق لباتشو في مسيرته مع كرة القدم بعد أكثر من 17 ألف دقيقة مع جميع الأندية التي لعب لها.

ويدافع باتشو عن ألوان باريس سان جيرمان منذ صيف 2024، بعد انضمامه من آينتراخت فرانكفورت بـ40 مليون يورو.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ويليان باتشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg