سجل اللاعب الإكوادوري ويليان باتشو أول هدف في مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا المساء ضد باير ليفركوزن.

أول هدف لباتشو مع باريس سان جيرمان

نجح باتشو في تسجيل أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان ضد ليفركوزن في الدقيقة 7.

واستغل باتشو عرضية الظهير البرتغالي نونو مينديز، ليحول الكرة برأسه إلى هدف في شباك ليفركوزن.

وأحرز باتشو أول هدف له مع باريس سان جيرمان في مباراته الرسمية رقم 66، فيما احتاج 5139 دقيقة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان أنهى الشوط الأول أمام باير ليفركوزن متقدمًا (4-1).

جدير بالذكر أن هذا الهدف هو الأول على الإطلاق لباتشو في مسيرته مع كرة القدم بعد أكثر من 17 ألف دقيقة مع جميع الأندية التي لعب لها.

ويدافع باتشو عن ألوان باريس سان جيرمان منذ صيف 2024، بعد انضمامه من آينتراخت فرانكفورت بـ40 مليون يورو.