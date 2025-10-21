المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيميوني انهار خلال 13 دقيقة.. أرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:53 م 21/10/2025
أرسنال

مارتينيلي يحتفل بهدفه في مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد

لم يكن نادي أرسنال رحيمًا بضيفه أتلتيكو مدريد، ليهزمه برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما على ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وانهار فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أمام أرسنال في 13 دقيقة، تلقى خلالها 4 أهداف.

وواصل أرسنال تقديم مستويات استثنائية في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليجمع 9 نقاط من 3 انتصارات على أتلتيك بلباو وأولمبياكوس وأتلتيكو مدريد على الترتيب، علمًا بأنه لم يستقبل أي أهداف.

من جانبه، تلقى أتلتيكو مدريد الهزيمة الثانية في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما خسر (3-2) أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية، مع الإشارة إلى تحقيقه الفوز على آينتراخت فرانكفورت.

تشكيل أرسنال وأتلتيكو مدريد

- تشكيل أرسنال: ديفيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي، مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبريتشي إيزي، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيرس.

- تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، ماركوس يورينتي، روبن لي نورماند، خوسيه ماريا خيمينيز، ديفيد هانكو، جوليانو سيميوني، بابلو باريوس، كوكي، نيكولاس جونزاليس، ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز.

تفاصيل مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد

بدأ أرسنال في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى أتلتيكو مدريد، لترتطم تسديدة إيزي في أحد المدافعين ثم في العارضة قبل أن تهبط أمام رايس الذي أساء التعامل مع الكرة، ليصوبها بعيدًا في الدقيقة 5.

وأنقذ أوبلاك مرمى أتلتيكو في الدقيقة 15 من استقبال هدف أول، بالتصدي لتسديدة ساكا من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاع ساكا هدفًا محققًا لصالح أرسنال في الدقيقة 18، إذ أوقفه أوبلاك مجددًا.

وجرب الأرجنتيني جوليان ألفاريز حظه بالتصويب من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، لكن كرته مرت بجوار مرمى رايا.

وسجل مارتينيلي هدفًا ألغي في الدقيقة 36 بداعي التسلل دون الحاجة إلى العودة لتقنية الـVAR.

وأنهى أرسنال وأتلتيكو مدريد الشوط الأول بينهما بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن أرسنال من تسجيل رباعية في 13 دقيقة متتالية، فيما افتتح البرازيلي جابرييل أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 من ضربة رأسية معتادة، بعد عرضية متقنة من ديكلان رايس.

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة مقوسة على يسار أوبلاك، لم يتمكن حارس أتلتيكو مدريد من التصدي لها لتسكن الشباك الإسبانية.

ونجح السويدي فيكتور جيوكيريس في إحراز هدف أرسنال الثالث بعدما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، إثر لمسة من إيزي.

وعاد جيوكيريس ليسجل هدفًا رابعًا في الدقيقة 71، بعدما تابع تمريرة جابرييل بالرأس داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، ليضع الكرة في شباك أوبلاك.

وحاول أتلتيكو مدريد تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، لكن أرسنال ظل مسيطرًا على الكرة حتى انتهت الدقائق الـ90 بانتصار مستحق لمايكل أرتيتا.

