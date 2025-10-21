اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره باير ليفركوزن الألماني، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وحلّ باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة، أحداثا مثيرة بين الفريقين، حيث تم إشهار بطاقتين حمراوين واحتساب ركلتي جزاء وتسجيل 9 أهداف بين الفريقين.

وتقدم باريس سان جيرمان مبكراً عن طريق ويليام باتشو في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، قبل أن يهدر أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن لركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه روبرت أندريش لاعب باير ليفركوزن في الدقيقة 31، قبل أن يتعرض إيليا زابارني لاعب باريس سان جيرمان للطرد هو الآخر في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للفريق الألماني في الدقيقة 38، نجح أليكس جارسيا من تسجيلها هذه المرة.

واستطاع باريس سان جيرمان من تسجيل 3 أهداف متتالية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق كل من ديزيري دوي في الدقيقتين 41 و45+3، وخفيتشا كفارتسخيليا في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني، وسع نونو مينديز الفارق بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يسجل أليكس جارسيا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وأحرز النجم عثمان ديمبلي الهدف السادس للنادي الباريسي في الدقيقة 66 بعد دخوله كبديل بـ3 دقائق فقط، واختتم فيتينيا أهداف اللقاء بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بينما توقف رصيد باير ليفركوزن عند نقطتين في المركز السابع والعشرون.