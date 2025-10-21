حقق نادي بروسيا دورتموند الألماني فوزاً ثميناً على نظيره كوبنهاجن الدنماركي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فيليكس نميتشا أهداف اللقاء لصالح دورتموند في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يسجل والديمار أنتون لاعب الفريق الألماني هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وسجل رامي بنسبعيني هدف التقدم لدورتموند عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يسجل فيليكس نميتشا الهدف الثالث في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وأضاف فابيو سيلفا الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 87، قبل أن يقلص فيكتور داداسون الفارق لكوبنهاجن في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ورفع بروسيا دورتموند برصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة وحيدة في المركز الحادي والثلاثون.

وفي مباراة آخرى أقيمت في نفس التوقيت، اكتسح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أنتوني جوردون الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف هارفي بارنز الهدفين الثاني والثالث للماجبايز في الدقيقتين 71 و83 من عمر المباراة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السابع بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما ظل بنفيكا بدون نقاط في المركز الرابع والثلاثون.