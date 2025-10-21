المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يفوز على كوبنهاجن.. ونيوكاسل يكتسح بنفيكا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:07 ص 22/10/2025
نيوكاسل

نيوكاسل

حقق نادي بروسيا دورتموند الألماني فوزاً ثميناً على نظيره كوبنهاجن الدنماركي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فيليكس نميتشا أهداف اللقاء لصالح دورتموند في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يسجل والديمار أنتون لاعب الفريق الألماني هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وسجل رامي بنسبعيني هدف التقدم لدورتموند عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يسجل فيليكس نميتشا الهدف الثالث في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وأضاف فابيو سيلفا الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 87، قبل أن يقلص فيكتور داداسون الفارق لكوبنهاجن في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ورفع بروسيا دورتموند برصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة وحيدة في المركز الحادي والثلاثون.

وفي مباراة آخرى أقيمت في نفس التوقيت، اكتسح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أنتوني جوردون الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف هارفي بارنز الهدفين الثاني والثالث للماجبايز في الدقيقتين 71 و83 من عمر المباراة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السابع بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما ظل بنفيكا بدون نقاط في المركز الرابع والثلاثون.

مباراة نيوكاسل القادمة
دوري أبطال أوروبا نيوكاسل بنفيكا دورتموند كوبنهاجن

