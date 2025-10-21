اكتسح نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره رويال سانت جيلواز البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح دينزل دومفريس أهداف المباراة لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من زمن اللقاء.

وأضاف هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يسجل فرانسيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد سانت جيلواز عند 3 نقاط في المركز الثالث والعشرون.

وفي مباراة آخرى أقيمت في نفس التوقيت، تعرض نادي نابولي الإيطالي لسقوط مدوٍ أمام فريق أيندهوفن الهولندي، بعد خسارته بستة أهداف مقابل هدفين.

وسجل سكوت مكتوميناي هدفي نادي نابولي في الدقيقتين 31 و86 من عمر المباراة.

بينما أحرز لأيندهوفن كل من أليساندرو بونجيورنو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، إسماعيل صيباري في الدقيقة 38، ودينيس مان في الدقيقتين 54 و80، وريكاردو بيبي في الدقيقة 87 وشهيب دريوش في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة إكمال نادي نابولي للمباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لورينزو لوكا للطرد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ورفع نادي أيندهوفن رصيد إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني والعشرون.