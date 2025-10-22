أثنى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على لاعبه فيكتور جيوكيريس، بعد إنهاء صيامه التهديفي بتسجيله ثنائية ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وحثه على البناء على هذين الهدفين لمواصلة التألق في الفترة المقبلة.

جيوكيريس أنهى فترة استمرت لـ7 مباريات دون تسجيل أي هدف، بعدما سجل ثنائية في 3 دقائق على ملعب "الإمارات" في المباراة التي شهدت فوز أرسنال 4-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد (الثلاثاء) في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد أرتيتا أن جيوكيريس "يجعل أرسنال فريقا أفضل بكثير"، مضيفا: "فيكتور استحق ذلك".

وأوضح: "كان الأمر يتعلق بالحفاظ على إيمانه بنفسه، والحالة العاطفية التي تمكنه من الاستمتاع واللعب بحرية، كانت على وجهه ابتسامة كبيرة".

وواصل المدرب الإسباني: "انظر أيضا إلى زملاؤه في الفريق، جميعهم سعداء جدا من أجله لأنه استحق ذلك بكل جدارة".

ووصل: "إنه يجعلنا فريقا أفضل بكثير، لقد أصبحنا أكثر صعوبة في التوقع، إنه قوي بدنيا للغاية، والطريقة التي يضغط بها على الكرة وطريقة احتفاظه بها مذهلة بالفعل".

وأتم: "الأهداف هي بمثابة الكرز على الكعكة، لقد سجل هدفين مختلفين تماما اليوم، ونأمل أن يبدأ الآن في اكتساب الزخم ويمضي في سلسلة جيدة".

