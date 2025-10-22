يلعب فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويسعى "الريدز" لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الفريق الألماني، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جالاتا سراي بنتيجة 1-0، كما يهدف إلى مصالحة جماهيره بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "Standard" الإنجليزية، من المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول عددًا من التغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-1.

وسيعتمد المدرب آرني سلوت على خدمات دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن بدلًا من كونور برادلي، فيما سيقود أندرو روبرتسون الجبهة اليسرى على حساب ميلوس كيركيز.

أما في وسط الملعب، فسيشارك كورتيس جونز على حساب ريان جرافنبرخ المصاب، بينما يتواجد فلوريان فيرتز في التشكيلة الأساسية بعد مشاركته بديلًا في الشوط الثاني من المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ويمتلك ليفربول في رصيده ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "آنفيلد".