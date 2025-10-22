سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة قمة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ريال مدريد يستضيف يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويقتسم الريال صدارة الترتيب مع عدة أندية أخرى بعدما جمع 6 نقاط بفوزه في أول جولتين، بينما يحتل اليوفي المركز الـ24 بين 36 فريقا، برصيد نقطتين من تعادلين.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

