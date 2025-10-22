يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حين يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ليفربول يحل ضيفا على فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحتل الليفر المركز الـ17 بين 36 بمرحلة الدوري في "تشامبيونزليج" برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة في أول جولتين، متأخرا بفارق الأهداف خلف فرانكفورت صاحب المرتبة الـ16.

وفيما يلي نستعرض موعد المباراة المرتقبة بين فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة فرانكفورت ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة فرانكفورت ضد ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة فرانكفورت ضد ليفربول عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".