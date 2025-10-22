المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة ميندي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:23 م 22/10/2025
ميندي

فيرلاند ميندي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وحصد ريال مدريد 6 نقاط من أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مارسيليا (2-1) وكايرات ألماتي (5-0).

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

شهدت قائمة ريال مدريد، عودة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وتواصل غياب الثنائي داني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد عن قائمة النادي الملكي، بالإضافة إلى ديفيد ألابا الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام خيتافي.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، تياجو بياترش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس

أخبار تهمك

