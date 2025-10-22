عانق التاريخ.. كورتوا يهدد عرش كاسياس مع ريال مدريد

بات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أحد أبرز الأسماء في صفوف الميرنجي خلال الجيل الحالي، بفضل مستواه الذي جعله مؤهلًا لمطاردة إيكر كاسياس الحارس التاريخي لعرين النادي الملكي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

كورتوا يعانق التاريخ

استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، على الدفع بالحارس تيبو كورتوا، في تشكيل الفريق أمام يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

بتلك المشاركة، رفع كورتوا رصيده من المشاركات مع ريال مدريد إلى 300 في جميع المسابقات المحلية والقارية ليصبح رابع أكثر حارس مرمى خوضًا للمباريات في تاريخ النادي.

وحل تيبو كورتوا رابعًا خلف مجموعة من الأساطير التي حمت عرين ريال مدريد، وهم، إيكر كاسياس (725 مباراة)، باكو بويو (456 مباراة)، وميجيل أنخيل (346 مباراة).

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي