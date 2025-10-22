المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عانق التاريخ.. كورتوا يهدد عرش كاسياس مع ريال مدريد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:51 م 22/10/2025
كورتوا

تيبو كورتوا

بات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أحد أبرز الأسماء في صفوف الميرنجي خلال الجيل الحالي، بفضل مستواه الذي جعله مؤهلًا لمطاردة إيكر كاسياس الحارس التاريخي لعرين النادي الملكي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

كورتوا يعانق التاريخ

استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، على الدفع بالحارس تيبو كورتوا، في تشكيل الفريق أمام يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

بتلك المشاركة، رفع كورتوا رصيده من المشاركات مع ريال مدريد إلى 300 في جميع المسابقات المحلية والقارية ليصبح رابع أكثر حارس مرمى خوضًا للمباريات في تاريخ النادي.

وحل تيبو كورتوا رابعًا خلف مجموعة من الأساطير التي حمت عرين ريال مدريد، وهم، إيكر كاسياس (725 مباراة)، باكو بويو (456 مباراة)، وميجيل أنخيل (346 مباراة).

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

مباراة ريال مدريد القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إيكر كاسياس تيبو كورتوا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

74

تبديل لصالح ريال مدريد.. دخول كامافينجا وخروج اردا جولر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg