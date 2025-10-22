واصل القائد الإنجليزي هاري كين هوايته في تسجيل الأرقام القياسية والأهداف أيضًا بعدما هز شباك كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره كلوب بروج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وأحرز كين هدف بايرن ميونخ الثاني أمام كلوب بروج في الدقيقة 14.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن هاري كين سجل 20 هدفا في أول 12 مباراة من بداية الموسم بجميع المسابقات 2025-2026.

وهذا ما لم يحققه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو في بداية موسم واحد في مسيرتهما مع الأندية (ميسي احتاج 17 مباراة ليسجل 20 هدفا في ثلاث مواسم، رونالدو احتاج 13 مباراة في 2014-2015).

وخاض هاري كين 108 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل 105 أهداف، وصنع 29.

