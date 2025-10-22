المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يحققه ميسي ورونالدو.. رقم قياسي جديد لهاري كين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:55 م 22/10/2025
هاري كين

هاري كين

واصل القائد الإنجليزي هاري كين هوايته في تسجيل الأرقام القياسية والأهداف أيضًا بعدما هز شباك كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره كلوب بروج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

طالع نتائج دوري أبطال أوروبا من هنا

وأحرز كين هدف بايرن ميونخ الثاني أمام كلوب بروج في الدقيقة 14.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن هاري كين سجل 20 هدفا في أول 12 مباراة من بداية الموسم بجميع المسابقات 2025-2026.

وهذا ما لم يحققه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو في بداية موسم واحد في مسيرتهما مع الأندية (ميسي احتاج 17 مباراة ليسجل 20 هدفا في ثلاث مواسم، رونالدو احتاج 13 مباراة في 2014-2015).

وخاض هاري كين 108 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل 105 أهداف، وصنع 29.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ كلوب بروج هاري كين البايرن ضد كلوب بروج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

74

تبديل لصالح ريال مدريد.. دخول كامافينجا وخروج اردا جولر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg