المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول خارج أرضه.. أكثر من 300 هدف في المباريات الأوروبية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:28 م 22/10/2025
ليفربول

ليفربول

سجل نادي ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما تقدم بنتيجة 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت بملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج دوري أبطال أوروبا من هنا

ورغم تأخر الريدز في النتيجة بنتيجة 1-0 إلا أنه عاد بتسجيل 4 أهداف في المباراة المقامة حاليًا ضد فرانكفورت.

وكان ليفربول يحتاج تسجيل هدفا واحدا ليصل إلى 300 هدف خارج أرضه في جميع المباريات الأوروبية وذلك وفقًا للموقع الرسمي للريدز.

وبعد تسجيل 5 أهداف، وصل ليفربول إلى "304 " خارج أرضه في المباريات الأوروبية.

وكان الريدز عانى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة بعدما تلقى 4 هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل أن ينتفض ضد فرانكفورت.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

 

محمد صلاح ليفربول اليوم آينتراخت ضد ليفربول eintracht frankfurt vs liverpool بث مباشر ليفربول مباراة ليفربول اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

79

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg