سجل نادي ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما تقدم بنتيجة 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت بملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج دوري أبطال أوروبا من هنا

ورغم تأخر الريدز في النتيجة بنتيجة 1-0 إلا أنه عاد بتسجيل 4 أهداف في المباراة المقامة حاليًا ضد فرانكفورت.

وكان ليفربول يحتاج تسجيل هدفا واحدا ليصل إلى 300 هدف خارج أرضه في جميع المباريات الأوروبية وذلك وفقًا للموقع الرسمي للريدز.

وبعد تسجيل 5 أهداف، وصل ليفربول إلى "304 " خارج أرضه في المباريات الأوروبية.

وكان الريدز عانى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة بعدما تلقى 4 هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل أن ينتفض ضد فرانكفورت.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا