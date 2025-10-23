حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزًا غاليًا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ورفع الريال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالتساوي مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، بينما تراجع يوفنتوس إلى المركز الـ25 برصيد نقطتين فقط من بين 36 فريقًا مشاركًا في مرحلة الدوري.

أحداث المباراة

شهدت مجريات المباراة عدة محاولات مبكرة من الفريقين، حيث سدد لاعب يوفنتوس ويستون ماكيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة، تلاها زميله فيديريكو جاتي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

قبل أن يواصل الريال تهديده عبر كيليان مبابي الذي اصطدمت كرته بالدفاع، وإبراهيم دياز الذي سدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40، تلقى مبابي تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الحارس أنقذ الموقف مرة أخرى، ليغيب الهدف عن الفريق الإسباني في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 58 بعدما راوغ فينيسيوس جونيور الدفاع وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر، لتصل إلى جود بيلينجهام الذي تابعها داخل المرمى الخالي، مانحًا الفريق الملكي التقدم الأول.

وواصل الريال ضغطه، وكاد أن يضيف الثاني عبر مبابي وأردا جولر لكن حارس الفريق الإيطالي دي جريجوريو تألق في التصدي، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للميرنجي.