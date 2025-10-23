المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

5 فرق تحافظ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:09 ص 23/10/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

حافظت 5 فرق على العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، مساء اليوم الأربعاء.

وتتشارك 5 فرق في صدارة منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن يفصل عامل فارق الأهداف بينها.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا رغم تساويه مع 4 فرق أخرى، هي بايرن ميونخ وإنتر وأرسنال وريال مدريد.

وفازت الفرق الخمسة بالمباريات الثلاث التي خاضتها حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق النادي الباريسي بفضل تسجيل 13 هدفًا، مع الإشارة إلى استقباله 3 أهداف فقط، أي أنه يملك +10 في فارق الأهداف.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا بالكامل من هنا

يشار إلى أن الفرق التي تحتل مركزًا بين الأول والثامن تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتملك الفرق التي تحتل مركزًا بين التاسع والرابع والعشرين فرصة الصعود إلى دور الـ16، إذ تخوض فيما بينها ملحقًا فاصلًا.

وتودع الفرق من المراكز الخامس والعشرين حتى الأخير، منافسات دوري أبطال أوروبا من هذا الدور.

دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg