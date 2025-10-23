5 فرق تحافظ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

حافظت 5 فرق على العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، مساء اليوم الأربعاء.

وتتشارك 5 فرق في صدارة منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن يفصل عامل فارق الأهداف بينها.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا رغم تساويه مع 4 فرق أخرى، هي بايرن ميونخ وإنتر وأرسنال وريال مدريد.

وفازت الفرق الخمسة بالمباريات الثلاث التي خاضتها حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق النادي الباريسي بفضل تسجيل 13 هدفًا، مع الإشارة إلى استقباله 3 أهداف فقط، أي أنه يملك +10 في فارق الأهداف.

يشار إلى أن الفرق التي تحتل مركزًا بين الأول والثامن تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتملك الفرق التي تحتل مركزًا بين التاسع والرابع والعشرين فرصة الصعود إلى دور الـ16، إذ تخوض فيما بينها ملحقًا فاصلًا.

وتودع الفرق من المراكز الخامس والعشرين حتى الأخير، منافسات دوري أبطال أوروبا من هذا الدور.