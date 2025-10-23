أكد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك غادر مباراة آينتراخت فرانكفورت مصابًا.

وشارك إيزاك أساسيًا في مباراة فوز ليفربول (5-1) على آينتراخت فرانكفورت، لكنه لم يبقى حتى النهاية، إذ تم استبداله بين الشوطين.

إصابة إيزاك مع ليفربول

كشف سلوت في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سبب استبدال إيزاك يعود إلى إصابته.

وقال: "للأسف لم يسجل إيزاك ضد آينتراخت فرانكفورت، واضطر إلى الخروج بين الشوطين بسبب الإصابة".

وأكمل: "إيزاك يعاني من آلام في الفخذ.. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام، وليس من السهل أن يجد التوازن بعدما غاب لفترة طويلة عن الملاعب".

واستفاق ليفربول أخيرًا بعد 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية.

واستطاع ليفربول أن ينتصر خارج أرضه على فرانكفورت بـ5 أهداف، رغم تأخره بهدف لكريستنسن، في لقاء أقيم على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة فرانكفورت وليفربول العديد من المشاهد التي سيقف عندها النقاد الرياضيون كثيرًا، أبرزها جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

واكتفى سلوت بإشراك صلاح أمام فرانكفورت لمدة 16 دقيقة فقط، مفضلًا أن يقحم الإيطالي فيديريكو كييزا بدلًا منه، عندما استبدال إيزاك بين الشوطين.