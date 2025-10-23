المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

غادر بين الشوطين.. سلوت يعلن إصابة إيزاك مع ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:47 ص 23/10/2025
إيزاك

إيزاك - من مباراة ليفربول وفرانكفورت

أكد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك غادر مباراة آينتراخت فرانكفورت مصابًا.

وشارك إيزاك أساسيًا في مباراة فوز ليفربول (5-1) على آينتراخت فرانكفورت، لكنه لم يبقى حتى النهاية، إذ تم استبداله بين الشوطين.

إصابة إيزاك مع ليفربول

كشف سلوت في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سبب استبدال إيزاك يعود إلى إصابته.

وقال: "للأسف لم يسجل إيزاك ضد آينتراخت فرانكفورت، واضطر إلى الخروج بين الشوطين بسبب الإصابة".

وأكمل: "إيزاك يعاني من آلام في الفخذ.. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام، وليس من السهل أن يجد التوازن بعدما غاب لفترة طويلة عن الملاعب".

واستفاق ليفربول أخيرًا بعد 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية.

واستطاع ليفربول أن ينتصر خارج أرضه على فرانكفورت بـ5 أهداف، رغم تأخره بهدف لكريستنسن، في لقاء أقيم على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة فرانكفورت وليفربول العديد من المشاهد التي سيقف عندها النقاد الرياضيون كثيرًا، أبرزها جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

واكتفى سلوت بإشراك صلاح أمام فرانكفورت لمدة 16 دقيقة فقط، مفضلًا أن يقحم الإيطالي فيديريكو كييزا بدلًا منه، عندما استبدال إيزاك بين الشوطين.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول آرني سلوت ألكسندر إيزاك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

