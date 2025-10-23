المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

دوري أبطال أوروبا.. الجولة الثالثة تسجل رقما قياسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:49 م 23/10/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

دخلت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تاريخ البطولة، مسجلة رقما قياسيا لأعلى جولة تسجيلا للأهداف.

وشهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تسجيل 71 هدفا في 18 مباراة، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان جرى تسجيله في الجولة الافتتاحية للموسم الحالي (67 هدفا).

وأبرز ما ميز هذه الجولة هو الارتفاع الكبير في عدد الأهداف، حيث شهدت 6 مباريات منها تسجيل 5 أهداف أو أكثر.

وتصدر حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأهداف بفوزه الساحق 7-2 على مضيفه باير ليفركوزن الألماني.

هذا اللقاء تبعته نتائج كبيرة أخرى شملت فوز برشلونة الإسباني 6-1 على أولمبياكوس اليوناني بجانب فوز آيندهوفن الهولندي 6-2 على نابولي الإيطالي وفوز بوروسيا دورتموند الألماني 4-2 على كوبنهاجن الدنماركي وتشيلسي الإنجليزي 5-1 على أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي على اينتراخت فرانكفورت الألماني 51.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الإحصائيات تشمل جميع مباريات مرحلة المجموعات التي لعبت بين مواسم 1992-1993 و2023-2024، بالإضافة إلى مباريات مرحلة الدوري التي انطلقت من موسم 2024-2025.

ولم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية على جولة واحدة، بل امتد إلى الموسم ككل، فقد سجل موسم 2024-2025 إجمالي 618 هدفا في 189 مباراة، وهو رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف وأعلى معدل تهديفي في المباراة الواحدة، حيث بلغ المعدل 3.27 هدفا في المباراة، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 3.24 أهداف في المباراة الواحدة بموسم 2020-2021.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا برشلونة ليفربول

