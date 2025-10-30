المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشابي ألونسو يسير على خطى مورينيو قبل قمة ليفربول وريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:49 م 30/10/2025
تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

قرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السير على نهج جوزيه مورينيو وذلك قبل مواجهة ليفربول المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، ثم سيحل ضيفًا على ليفربول بملعب أنفيلد يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشابي ألونسو سيجري تحولًا غير متوقَّع قبل مباراة ليفربول.

وأضافت أن ريال مدريد، حتى هذه اللحظة، كان أحد القلائل من بين الأندية الكبرى الذين ما زالوا يتدرّبون في ملعب المباراة (أرض المنافس) عشية اللقاء، ولكن سيتغيّر ذلك يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن تشابي ألونسو قرر خوض التدريبات في مركز فالديبيباس صباح الإثنين، على أن يسافر الفريق بعد الظهر إلى ليفربول، ويتوجّهوا إلى ملعب أنفيلد فقط من أجل حضور المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

ويعني ذلك أن ريال مدريد لن يخوض أي تدريب على أنفيلد قبل لقاء ليفربول.

وبِهذا القرار، يعود ريال مدريد إلى مرحلة جوزيه مورينيو حين كان مدربا للفريق الملكي.

وكان المدرب البرتغالي أولَ من فضّل، بل والوحيد حتى الآن، التخلّي عن التدرب في ملعب المنافس والاكتفاء بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة في فالديبيباس.

والآن، يسير تشابي ألونسو على خُطى مورينيو في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بينما فاز ليفربول في مباراتين وخسر في لقاء.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول مورينيو الريال تشابي ألونسو

