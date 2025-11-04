المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صافرة رومانية.. يويفا يعلن حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:20 ص 02/11/2025
إشتفان كوفاتش

إشتفان كوفاتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ليفربول وريال مدريد

عيّن "يويفا" الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، لإدارة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الروماني كلاً من: ميهاي ماريكا، فيرينتش تونيوجي، ومارسيل بيرسان كحكم رابع.

ويتواجد الألماني باستيان دانكيرت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ليفربول وريال مدريد، ويعاونه السويسري فيداي سان.

وحقق ريال مدريد الفوز في الـ3 جولات الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا (2-1)، كايرات ألماتي (5-0) ويوفنتوس (1-0).

بينما حقق ليفربول الفوز في مباراتين في الـ3 جولات الأولى، أمام أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، وخسر أمام جالاتا سراي (1-0).

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

