أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ليفربول وريال مدريد

عيّن "يويفا" الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، لإدارة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الروماني كلاً من: ميهاي ماريكا، فيرينتش تونيوجي، ومارسيل بيرسان كحكم رابع.

ويتواجد الألماني باستيان دانكيرت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ليفربول وريال مدريد، ويعاونه السويسري فيداي سان.

وحقق ريال مدريد الفوز في الـ3 جولات الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا (2-1)، كايرات ألماتي (5-0) ويوفنتوس (1-0).

بينما حقق ليفربول الفوز في مباراتين في الـ3 جولات الأولى، أمام أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، وخسر أمام جالاتا سراي (1-0).