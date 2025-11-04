المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المباراة الـ200 وإنجاز أفريقي.. صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:22 م 03/11/2025
صلاح أمام ريال مدريد

صلاح أمام ريال مدريد

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لكتابة أرقام قياسية جديدة مع الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول حقق الفوز في مباراتين في الـ3 جولات الأولى، أمام أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، وخسر أمام جالاتا سراي (1-0).

صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام ريال مدريد

خلال مباراة ريال مدريد، يستعد محمد صلاح لخوض مباراته رقم 200 على ملعب أنفيلد مع ليفربول، وقد سجل حتى الآن 137 هدفًا على أرضه مع النادي.

ويحتاج صلاح إلى هدفين آخرين ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك الآن 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن صلاح شارك في دوري أبطال أوروبا في إجمالي 91 مباراة، سجل خلالهم 48 هدفاً وصنع 20 آخرين.

مباراة ليفربول القادمة
