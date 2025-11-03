المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

قبل مواجهة ريال مدريد.. هل يغامر سلوت بتغيير تشكيل ليفربول؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:44 م 03/11/2025
سلوت

المدرب الهولندي أرني سلوت

يواصل ليفربول استعداداته لخوض واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، حين يستضيف ريال مدريد مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تعيد للأذهان صدام الموسم الماضي بين الفريقين.

ودخل فريق المدرب الهولندي أرني سلوت اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المريح على أستون فيلا بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل هدفي محمد صلاح وريان جرافينبيرش، ليستعيد الفريق موقعه ضمن المربع الذهبي.

غياب أليسون وعودة روبرتسون وحيرة في مركز الظهير الأيمن

رغم العودة إلى طريق الانتصارات، إلا أن سلوت يواجه مجموعة من القرارات المهمة قبل مواجهة ريال مدريد.

غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر المستمر يعني استمرار الاعتماد على جيورجي مامارداشفيلي بين القائمين، في ظل تفوقه على فريدي وودمان.

في مركز الظهير الأيمن، قد يجد كونور برادلي نفسه أمام اختبار بدني صعب بخوض مباراتين في غضون أربعة أيام، خاصة مع غياب جيريمي فريمبونج، ليبقى جو جوميز ودومينيك زوبوسزلاي ضمن الخيارات البديلة.

أما في قلب الدفاع، فالثنائي فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي يواصلان الشراكة الأساسية، بينما يظل واتارو إندو خيارًا احتياطيًا مع إصابة جيوفاني ليوني حتى نهاية الموسم.

ويبقى مركز الظهير الأيسر محط نقاش، بعدما استعاد آندي روبرتسون مكانه الأساسي لأول مرة هذا الموسم على حساب المجري ميلوس كيركيز.

ثلاثي الوسط يعيد التوازن لتشكيلة سلوت

أعاد سلوت الثقة إلى خط وسط الموسم الماضي أمام أستون فيلا، فكانت النتيجة مميزة: أداء متكامل من الثلاثي ماك أليستر، جرافينبيرش، وزوبوسزلاي، الذين ساهموا بهدف وتمريرة حاسمة، إلى جانب الأداء القوي في الضغط والتحكم بالكرة.

يتوقع أن يحافظ هذا الثلاثي على مكانه الأساسي، بينما يواصل كورتيس جونز التعافي من إصابة عضلية، وقد يظهر على مقاعد البدلاء، في حين يظل ستيفان باجتيتش خارج الحسابات.

صلاح السلاح الأهم أمام ريال مدريد

يبقى السؤال الأهم في خط المقدمة، هل سيواصل سلوت الاعتماد على الفرنسي هوجو إيكيتيكي، أم يمنح الفرصة للسويدي ألكسندر إيزاك العائد من إصابة في الفخذ؟.

في حال غياب إيزاك، قد يلجأ المدرب الهولندي إلى حلول هجومية مختلفة، مثل إشراك فيدريكو كييزا كمهاجم متحرك أو الاعتماد على فلوريان فيرتز في دور المهاجم الوهمي.

أما على الأطراف، فيبقى محمد صلاح الخيار الأول دون منازع في الجهة اليمنى، فيما يتوقع أن يواصل كودي جاكبو الظهور أساسيًا على الجهة اليسرى، رغم وجود منافسة من إيكيتيكي وويرتز.

ترتيب مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا من هنا

مباراة ليفربول القادمة
ريال مدريد محمد صلاح ليفربول أرني سلوت ليفربول ضد ريال مدريد دروي أبطال أوروبا

