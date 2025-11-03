المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

2 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

صدام الأبطال.. سان جيرمان وبايرن في اختبار لا يقبل القسمة على اثنين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:16 م 03/11/2025
بايرن وباريس

باريس سان جيرمان يستضيف بايرن ميونيخ

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يستضيف باريس سان جيرمان غريمه بايرن ميونخ في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، رغم أنها ليست مباراة نهائية أو إقصائية.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا بوجود مجموعة من أفضل لاعبي العالم، أبرزهم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية، والهداف الإنجليزي هاري كين الذي يواصل تحطيم الأرقام منذ انضمامه إلى النادي البافاري.

سلسلة انتصارات مذهلة لبايرن ميونخ

يخوض بايرن اللقاء بثقة عالية بعد تحقيقه 15 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتعود آخر هزيمة للفريق إلى أربعة أشهر عندما خسر أمام باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في كأس العالم للأندية، سجلها كل من ديمبلي وديزيريه دوي، الذي سيغيب عن لقاء الغد للإصابة.

غيابات مؤثرة وعودة القوة الضاربة

يفتقد بايرن خدمات النجم جمال موسيالا، الذي تعرض لكسر في عظمة الشظية بعد تدخل قوي من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي)، ومن المتوقع استمرار غيابه حتى ديسمبر المقبل.

ينتظر أن يعتمد فنسنت كومباني على تشكيلته الأساسية أمام باريس، بعد أن أراح عددًا من لاعبيه البارزين في الفوز الأخير على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

من جهته، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد فوز كاسح على باير ليفركوزن بنتيجة 7-2 في دوري الأبطال، لكن الفريق عانى محليًا لتحقيق فوز صعب على نيس بهدف دون رد في الدوري الفرنسي، ما يثير تساؤلات حول استقراره الدفاعي قبل موقعة العمالقة.

ترتيب الفريقين في جدول دوري أبطال أوروبا

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن بايرن ميونخ، ويبقى الفريقان ضمن خمسة أندية حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات.

وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2020 بالفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، بينما حسم الفريق الفرنسي آخر مواجهة بين الفريقين بفوزه في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.

للاطلاع على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 اضغط هنا

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ هاري كين عثمان ديمبلي فنسنت كومباني حديقة الأمراء الكرة الذهبية

