تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يستضيف باريس سان جيرمان غريمه بايرن ميونخ في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، رغم أنها ليست مباراة نهائية أو إقصائية.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا بوجود مجموعة من أفضل لاعبي العالم، أبرزهم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية، والهداف الإنجليزي هاري كين الذي يواصل تحطيم الأرقام منذ انضمامه إلى النادي البافاري.

سلسلة انتصارات مذهلة لبايرن ميونخ

يخوض بايرن اللقاء بثقة عالية بعد تحقيقه 15 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتعود آخر هزيمة للفريق إلى أربعة أشهر عندما خسر أمام باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في كأس العالم للأندية، سجلها كل من ديمبلي وديزيريه دوي، الذي سيغيب عن لقاء الغد للإصابة.

غيابات مؤثرة وعودة القوة الضاربة

يفتقد بايرن خدمات النجم جمال موسيالا، الذي تعرض لكسر في عظمة الشظية بعد تدخل قوي من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي)، ومن المتوقع استمرار غيابه حتى ديسمبر المقبل.

ينتظر أن يعتمد فنسنت كومباني على تشكيلته الأساسية أمام باريس، بعد أن أراح عددًا من لاعبيه البارزين في الفوز الأخير على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

من جهته، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد فوز كاسح على باير ليفركوزن بنتيجة 7-2 في دوري الأبطال، لكن الفريق عانى محليًا لتحقيق فوز صعب على نيس بهدف دون رد في الدوري الفرنسي، ما يثير تساؤلات حول استقراره الدفاعي قبل موقعة العمالقة.

ترتيب الفريقين في جدول دوري أبطال أوروبا

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن بايرن ميونخ، ويبقى الفريقان ضمن خمسة أندية حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات.

وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2020 بالفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، بينما حسم الفريق الفرنسي آخر مواجهة بين الفريقين بفوزه في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.