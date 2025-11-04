ليفربول ضد ريال مدريد.. هل يحطم بيلينجهام إنجاز كاسياس؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين ليفربول وريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد بملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان الريال جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق قمة ليفربول والريال في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

رقم قياسي ينتظر بيلينجهام

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد ينتظرا رقما قياسيا إذا شارك الليلة ضد ليفربول.

وأضاف أنه بعمر 22 عامًا و128 يومًا، يمكن أن يصبح جود بيلينجهام أصغر لاعب يخوض 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا، من الجولة الأولى إلى النهائي، علمًا أن الرقم القياسي يحمله إيكر كاسياس (22 عامًا و155 يومًا).

وكان ريال مدريد فاز بمباراتين فقط من آخر 9 مباريات له ضد الفرق الإنجليزية (تعادل 3، خسر 4).