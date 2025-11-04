المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هدف في 265 دقيقة وإهدار ضربة جزاء.. ماذا يفعل مبابي ضد ليفربول؟ (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:31 ص 04/11/2025
مبابي ضد ليفربول

مبابي - ليفربول ضد ريال مدريد

يخوض الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد مباراته الرابعة ضد ليفربول وذلك عندما يلتقيان، مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد بملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان الريال جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ويتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان وإنتر وبايرن ميونخ وأرسنال.

بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق قمة ليفربول والريال في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

مبابي ضد ليفربول

خاض كيليان مبابي مباراتين ضد ليفربول عندما كان لاعبا في باريس سان جيرمان بمعدل 175 دقيقة في موسم 2018-2019، وسجل هدفا في الخسارة 3-2، بينما انتصر في اللقاء الثاني ولكن لم يسجل.

والتقى مبابي ضد ليفربول لأول مرة بقميص ريال مدريد في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وشارك في اللقاء كاملا "90 دقيقة" وخسر الملكي بنتيجة 2-0 وأهدر ضربة جزاء.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح كيليان مبابي ليفربول وريال مدريد بيلينجهام ترتيب دوري أبطال أوروبا ليفربول ضد ريال مدريد ليفربول والريال دوري أبطال أوروبا اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg