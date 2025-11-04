يخوض الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد مباراته الرابعة ضد ليفربول وذلك عندما يلتقيان، مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد بملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان الريال جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ويتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان وإنتر وبايرن ميونخ وأرسنال.

بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق قمة ليفربول والريال في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

مبابي ضد ليفربول

خاض كيليان مبابي مباراتين ضد ليفربول عندما كان لاعبا في باريس سان جيرمان بمعدل 175 دقيقة في موسم 2018-2019، وسجل هدفا في الخسارة 3-2، بينما انتصر في اللقاء الثاني ولكن لم يسجل.

والتقى مبابي ضد ليفربول لأول مرة بقميص ريال مدريد في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وشارك في اللقاء كاملا "90 دقيقة" وخسر الملكي بنتيجة 2-0 وأهدر ضربة جزاء.