دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:02 م 04/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وأقيمت حتى الآن أول 3 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الرابعة على مدار يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 نوفمبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

نابولي × آينتراخت فرانكفورت - 7:45 مساء

سلافيا براج × أرسنال - 7:45 مساء

ليفربول × ريال مدريد - 10 مساء

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ - 10 مساء

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة - 10 مساء

أتلتيكو مدريد × رويال يونيون سان جيلواز - 10 مساء

بودو/جليمت × موناكو - 10 مساء

أولمبياكوس × أيندهوفن - 10 مساء

توتنهام × كوبنهاجن - 10 مساء

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بافوس × فياريال - 7:45 مساء

كاراباج × تشيلسي - 7:45 مساء

أياكس × جالاتا سراي - 10 مساء

بنفيكا × باير ليفركوزن - 10 مساء

كلوب بروج × برشلونة - 10 مساء

إنتر ميلان × كايرات ألماتي - 10 مساء

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند - 10 مساء

أولمبيك مارسيليا × أتالانتا - 10 مساء

نيوكاسل يونايتد × أتلتيك بلباو - 10 مساء

