المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. الموعد والقناة الناقلة لقمة دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:48 م 04/11/2025
باريس بايرن

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على باريس بملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025، في تكرار لنهائي نسخة 2020 من البطولة القارية.

ويقتسم سان جيرمان، حامل اللقب، صدارة الترتيب مع بايرن وأندية أخرى، برصيد 9 نقاط لكلا منهم، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg