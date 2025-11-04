تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة بمثابة "نهائي مبكر"، تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على باريس بملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025، في تكرار لنهائي نسخة 2020 من البطولة القارية.

ويقتسم سان جيرمان، حامل اللقب، صدارة الترتيب مع بايرن وأندية أخرى، برصيد 9 نقاط لكلا منهم، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

