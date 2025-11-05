كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قرارًا مفاجئًا، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، غدًا الأربعاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها الجزائري "حفيظ دراجي".

قرار غير مسبوق من جوارديولا

بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فقد منح بيب جوارديولا لاعبي الفريق الأول يوم راحة كاملا، رغم مواجهة بوروسيا دورتموند غدًا في دوري أبطال أوروبا.

وحضر لاعبو السيتي إلى مقر التدريبات، أمس الإثنين، من أجل خوض جلسة استشفاء روتينية عقب الفوز على بورنموث (3-1) في الدوري الإنجليزي.

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية قبل خوض المباراة الرابعة للفريق في البطولة، خاصة مع اعتراض جوارديولا على ضغط المباريات المتواصل.

وعلى الرغم من خبرته الطويلة في البطولات الأوروبية، فإن المدرب الإسباني المخضرم لم يسبق أن ألغى حصة تدريبية عشية مباراة قارية.

وفاز الفريق السماوي بمباراتين من أصل ثلاث خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، ليحتل المركز السابع بـ7 نقاط، فيما يحتل دورتموند المركز السادس بفارق الأهداف عن السيتي.

ونجح السيتزنز في الفوز على نابولي وفياريال مع التعادل ضد موناكو، بينما تفوق دورتموند على أتلتيك بيلباو وكوبنهاجن بعد تعادله برباعية لمثلها مع يوفنتوس في مباراة ماراثونية.