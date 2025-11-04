المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غادر مصابا.. ديمبيلي يزيد من أزمات باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:04 م 04/11/2025
ديمبيلي

ديمبيلي يغادر مباراة باريس وبايرن مصابا

زادت إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من أزمات نادي باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إصابة ديمبيلي

يتأخر باريس سان جيرمان على أرضه (2-0) أمام بايرن ميونخ مع نهاية الشوط الأول الذي شهد إصابة ديمبيلي.

وغادر ديمبيلي مصابًا عند حدود الدقيقة 25 بعد ثوان من تسجيل هدف لباريس سان جيرمان، ألغي بداعي التسلل، بعد أن تأكد الحكم من تقنية الـVAR.

وبحسب ما أظهرته الكاميرات التليفزيونية، لم يجلس ديمبيلي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، بل ذهب على الفور إلى غرفة الملابس، ليثير بذلك قلق المدرب الإسباني لويس إنريكي بشأن إصابته.

واستمرت معاناة الفريق الفرنسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام بايرن ميونخ، إذ تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي لإصابة أدت إلى انهياره في البكاء، بعد تدخل عنيف من لويس دياز.

يشار إلى أن ديمبيلي عانى كثيرًا هذا الموسم من الإصابات، ليشارك مع باريس سان جيرمان في 400 دقيقة قبل لقاء بايرن ميونخ، تاركًا 5 مساهمات تهديفية فقط، ما لا يتناسب مع فائز بالكرة الذهبية.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ عثمان ديمبيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg