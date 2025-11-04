زادت إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من أزمات نادي باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إصابة ديمبيلي

يتأخر باريس سان جيرمان على أرضه (2-0) أمام بايرن ميونخ مع نهاية الشوط الأول الذي شهد إصابة ديمبيلي.

وغادر ديمبيلي مصابًا عند حدود الدقيقة 25 بعد ثوان من تسجيل هدف لباريس سان جيرمان، ألغي بداعي التسلل، بعد أن تأكد الحكم من تقنية الـVAR.

وبحسب ما أظهرته الكاميرات التليفزيونية، لم يجلس ديمبيلي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، بل ذهب على الفور إلى غرفة الملابس، ليثير بذلك قلق المدرب الإسباني لويس إنريكي بشأن إصابته.

واستمرت معاناة الفريق الفرنسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام بايرن ميونخ، إذ تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي لإصابة أدت إلى انهياره في البكاء، بعد تدخل عنيف من لويس دياز.

يشار إلى أن ديمبيلي عانى كثيرًا هذا الموسم من الإصابات، ليشارك مع باريس سان جيرمان في 400 دقيقة قبل لقاء بايرن ميونخ، تاركًا 5 مساهمات تهديفية فقط، ما لا يتناسب مع فائز بالكرة الذهبية.