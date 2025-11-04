المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل 47 يوما من أمم أفريقيا.. إصابة "مقلقة" لحكيمي في مباراة باريس وبايرن ميونخ

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:08 م 04/11/2025
حكيمي

أشرف حكيمي - لاعب باريس سان جيرمان

ودع المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ متأثرا بالإصابة.

ويلعب باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومر الشوط الأول بسلام على أشرف حكيمي رغم التأخر بهدفين دون رد، سجلهما لويس دياز في الدقيقة الرابعة و32.

ولكن يبدو أن مكافأة الهدفين جاءت بنتيجة عكسية بالنسبة لدياز الذي تدخل بقوة وعنف غير مبرر على حكيمي في الدقيقة 45+5، ليتلقى بطاقة حمراء من قبل حكم المباراة الذي عاد لمشاهدة اللعبة في تقنية الفيديو.

الإعادة أوضحت حجم المعاناة التي شعر بها حكيمي بعد الالتحام القوي من دياز، ما دفع الجهاز الطبي لباريس إلى التدخل، إلا أن الظهير المغربي لم يتمكن من الاتكاء على قدمه المصابة، في إشارة إلى أنها إصابة قوية.

ويعد حكيمي أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، بالأخص بعدما قاد باريس سان جيرمان للتتويج بالعديد من البطولات مؤخرًا مثل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

ولكن يبقى السؤال الأهم، هل ستعطل هذه الإصابة انضمام حكيمي إلى منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل "أي قبل 47 يومًا" حتى 18 يناير 2026 على الأراضي المغربية أم سيعود قبلها بشكل طبيعي.

افتراضية هذا السؤال جاءت بسبب ما أظهره حكيمي نفسه من ردة فعل صعبة بعد الإصابة مباشرة.

لعب حكيمي في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان 13 مباراة بواقع 1014 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما كان أحد أسباب وصول الفريق الباريسي إلى نهائي كأس العالم للأندية الأخير.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان حكيمي لويس دياز

