كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يواصل نزيف النقاط.. وتوتنهام يكتسح كوبنهاجن

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:59 ص 05/11/2025
توتنهام

توتنهام

عجز فريق يوفنتوس الإيطالي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور واكتفى بالتعادل بهدف لمثله، مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف أولا بهدف ماكسيمليانو أراوخو بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من زميله ترينكاو.

وأدرك يوفنتوس التعادل بهدف الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 34 بعد تمريرة من لاعب الوسط الفرنسي، كيفرين تورام.

وفشل الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز خلال أول أربع جولات، محققا التعادل الرابع مقابل خسارة وحيدة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث والعشرين.

أما سبورتنج لشبونة فرفع صيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بعد فوزين وتعادل مقابل خسارة واحدة.

وفي مباراة آخرى، حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدما بهدف برينان جونسون في الدقيقة 19.

وبعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني أضاف ويلسون أودوبيرت الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.

لكن الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام تعرض لموقف حرج بعدما اضطر لإكمال اللقاء بنقص عددي بعد طرد برينان جونسون في الدقيقة 57.

ورغم النقص العددي، اجهز الفريق الإنجليزي على ضيفه بهدفين في غضون أقل من ثلاث دقائق، حيث سجل ميكي فان دي فين وجواو بالينيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 و67.

حقق توتنهام فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفريق الدنماركي عند نقطة واحدة في المركز الثالث والثلاثين.

دوري أبطال أوروبا توتنهام يوفنتوس سبورتنج لشبونة كوبنهاجن

