تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم وكرة اليد محليا وحول العالم.

اليوم تُلعب مباراتان في بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، تجمع بين الزمالك وسموحة، والأهلي ضد سبورتنج.

كما تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهات قوية أبرزها بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس السوبر المصري لكرة اليد

الزمالك × سموحة - 4 عصرا - أون سبورت 1

الأهلي × سبورتنج - 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا × السعودية - 3:30 عصرا - بي إن سبورتس المفتوحة

مالي × نيوزيلندا - 4:45 عصرا - بي إن سبورتس إكسترا 2

أمريكا × بوركينا فاسو - 5:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3

فرنسا × تشيلي - 5:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1

كندا × أوغندا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4

دوري أبطال أوروبا

كاراباج × تشيلسي - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3

بافوس × فياريال - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 6

بنفيكا × باير ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9

أولمبيك مارسيليا × أتالانتا - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8

إنتر ميلان × كايرات - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4

أياكس أمستردام × جالاتا سراي - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7

كلوب بروج × برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1

مانشستر سيتي × دورتموند - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3

نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6

جدول مباريات اليوم