حصل اللاعب المصري عمر مرموش على مشاركة رمزية جديدة مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، بالظهور لمدة 4 دقائق فقط ضد بوروسيا دورتموند.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (4-1) على دورتموند، مساء الأربعاء، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

4 دقائق ضد دورتموند

بدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند على مقاعد البدلاء.

وظل مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي حتى الدقائق الأخيرة، رغم أن النتيجة كانت تشير إلى التقدم (3-0) ثم (3-1) بعد أن قلص دورتموند الفارق في الدقيقة 72.

واختار جوارديولا إشراك مرموش في الدقيقة 86 بدلًا من هالاند، على الأرجح من أجل إراحة مهاجمه الرئيسي قبل قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة أمام ليفربول، الأحد المقبل.

ولم يلمس مرموش الكرة في الدقائق التي شارك خلالها مع مانشستر سيتي، سواءً في الوقت الأصلي حتى الدقيقة 90 أو خلال الدقائق الـ5 التي احتسبها الحكم كوقت بديل عن الضائع.

مشاركة رمزية جديدة لمرموش مع مانشستر سيتي

عاد مرموش إلى قائمة مانشستر سيتي لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة في 18 أكتوبر الماضي.

وشارك مرموش أساسيًا في مباراة واحدة، كانت ضد سوانزي سيتي في كأس كاراباو، المسابقة الأقل أهمية في كرة القدم الإنجليزية، علمًا بأنه سجل هدفًا حاسمًا في الفوز (3-1).

وفيما يلي، سلسلة المباريات المتتالية التي جلس فيها مرموش بين البدلاء، مع استثناء لقاء سوانزي في كأس كاراباو.

- ضد إيفرتون: ظل على مقاعد البدلاء

- ضد فياريال: 4 دقائق

- ضد أستون فيلا: 6 دقائق

- ضد بورنموث: 8 دقائق

- ضد دورتموند: 4 دقائق