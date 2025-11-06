تسببت إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي في أزمة جديدة داخل نادي باريس سان جيرمان، بعدما تأكد غيابه لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، إثر تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

تعديل خططهم في سوق الانتقالات الشتوية

ووفقًا لتقارير فرنسية أبرزها FootMercato، فإن إدارة النادي الباريسي والمدرب لويس إنريكي يدرسان الآن تعديل خططهم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض الغيابات المتزايدة داخل الفريق، خاصة في ظل الإصابات المتكررة وتراجع مردود بعض اللاعبين الشباب.

وكانت إصابة حكيمي بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بعد سلسلة من الإصابات والإجهاد الذي يعاني منه الفريق، حيث اضطر إنريكي للاعتماد بشكل مكثف على لاعبين من أكاديمية باريس سان جيرمان، مثل مايولو وندجانتو، وهو نهج لاقى إشادة واسعة في بداية الموسم، لكنه بات يواجه حدودًا واضحة في الفترة الأخيرة.

باريس سان جيرمان يبحث عن ثلاث صفقات جديدة

ويتوقع أن يتحرك باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل للتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد على الأقل، يتقدمهم مدافع متعدد الاستخدامات قادر على شغل أكثر من مركز، إلى جانب لاعب وسط متمرس، وجناح سريع لتعويض الغيابات المتكررة للفرنسي عثمان ديمبيلي.

وذكرت التقارير أن المدافع الإسباني إريك جارسيا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة باريس سان جيرمان، نظرًا لقدراته الدفاعية وتنوع أدواره داخل الملعب.

معايير عالية لاختيار صفقاته الجديدة

ورغم رغبة النادي في التحرك سريعًا، إلا أن لويس إنريكي يتمسك بمعايير عالية لاختيار صفقاته الجديدة، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى الفريق يجب أن يتوافق تمامًا مع فلسفته الفنية والتكتيكية.

