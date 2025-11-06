المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

3 صفقات جديدة.. إصابة حكيمي تدفع باريس لإعادة النظر في خططه الشتوية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:33 م 06/11/2025
إنريكي

لويس إنريكي

تسببت إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي في أزمة جديدة داخل نادي باريس سان جيرمان، بعدما تأكد غيابه لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، إثر تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

تعديل خططهم في سوق الانتقالات الشتوية

ووفقًا لتقارير فرنسية أبرزها FootMercato، فإن إدارة النادي الباريسي والمدرب لويس إنريكي يدرسان الآن تعديل خططهم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض الغيابات المتزايدة داخل الفريق، خاصة في ظل الإصابات المتكررة وتراجع مردود بعض اللاعبين الشباب.

وكانت إصابة حكيمي بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بعد سلسلة من الإصابات والإجهاد الذي يعاني منه الفريق، حيث اضطر إنريكي للاعتماد بشكل مكثف على لاعبين من أكاديمية باريس سان جيرمان، مثل مايولو وندجانتو، وهو نهج لاقى إشادة واسعة في بداية الموسم، لكنه بات يواجه حدودًا واضحة في الفترة الأخيرة.

باريس سان جيرمان يبحث عن ثلاث صفقات جديدة

ويتوقع أن يتحرك باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل للتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد على الأقل، يتقدمهم مدافع متعدد الاستخدامات قادر على شغل أكثر من مركز، إلى جانب لاعب وسط متمرس، وجناح سريع لتعويض الغيابات المتكررة للفرنسي عثمان ديمبيلي.

وذكرت التقارير أن المدافع الإسباني إريك جارسيا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة باريس سان جيرمان، نظرًا لقدراته الدفاعية وتنوع أدواره داخل الملعب.

معايير عالية لاختيار صفقاته الجديدة

ورغم رغبة النادي في التحرك سريعًا، إلا أن لويس إنريكي يتمسك بمعايير عالية لاختيار صفقاته الجديدة، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى الفريق يجب أن يتوافق تمامًا مع فلسفته الفنية والتكتيكية.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لويس إنريكي أشرف حكيمي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
بيراميدز

بيراميدز

4

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي".

تفاصيل المباراة
