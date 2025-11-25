المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مناصفة في المواجهات وإنجاز منتظر ليامال.. حقائق قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:43 م 24/11/2025
برشلونة

برشلونة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ستامفورد بريدج، مساء الثلاثاء، لمتابعة مباراة تشيلسي وبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويليه تشيلسي في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة، والتي جاءت كالتالي:

- تقاسم تشيلسي وبرشلونة نتائج مواجهاتهما الـ14 في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث حقق كل فريق أربعة انتصارات إلى جانب ستة تعادلات، ويعد هذا أول لقاء بينهما منذ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، حين تأهل برشلونة بعد فوزه بنتيجة إجمالية 4-1، حيث تعادلا 1-1 في ستامفورد بريدج قبل أن يفوز برشلونة 3-0 على أرضه.

- لم يخسر تشيلسي سوى مباراة واحدة من آخر سبع مباريات أوروبية خاضها على أرضه أمام برشلونة (فاز 4 وتعادل 2).

- خسر تشيلسي مباراتين فقط من آخر 61 مباراة له في دور المجموعات/الدوري للمسابقات الأوروبية على ملعب ستامفورد بريدج، وهو لم يُهزم في آخر 16 مباراة (فاز 12 وتعادل 4) منذ خسارته 1-0 أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2019.

- أما برشلونة فقد خسر ثلاث مباريات فقط من آخر 20 مواجهة أوروبية له أمام الفرق الإنجليزية (فاز 13 وتعادل 4)، ومباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة في مرحلة الدوري (فاز 8 وتعادل 2).

- لامين يامال الذي سيبلغ عمره 18 عاماً و135 يوماً عند انطلاق المباراة، سجل سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قبل إتمامه عامه التاسع عشر، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف أخرى لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله كيليان مبابي.

- سُجل ما مجموعه 96 هدفاً في آخر 20 مباراة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، بمعدل 4.8 هدف في المباراة الواحدة.

مباراة تشيلسي القادمة
برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg