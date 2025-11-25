تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ستامفورد بريدج، مساء الثلاثاء، لمتابعة مباراة تشيلسي وبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، ويليه تشيلسي في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة، والتي جاءت كالتالي:

- تقاسم تشيلسي وبرشلونة نتائج مواجهاتهما الـ14 في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث حقق كل فريق أربعة انتصارات إلى جانب ستة تعادلات، ويعد هذا أول لقاء بينهما منذ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، حين تأهل برشلونة بعد فوزه بنتيجة إجمالية 4-1، حيث تعادلا 1-1 في ستامفورد بريدج قبل أن يفوز برشلونة 3-0 على أرضه.

- لم يخسر تشيلسي سوى مباراة واحدة من آخر سبع مباريات أوروبية خاضها على أرضه أمام برشلونة (فاز 4 وتعادل 2).

- خسر تشيلسي مباراتين فقط من آخر 61 مباراة له في دور المجموعات/الدوري للمسابقات الأوروبية على ملعب ستامفورد بريدج، وهو لم يُهزم في آخر 16 مباراة (فاز 12 وتعادل 4) منذ خسارته 1-0 أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2019.

- أما برشلونة فقد خسر ثلاث مباريات فقط من آخر 20 مواجهة أوروبية له أمام الفرق الإنجليزية (فاز 13 وتعادل 4)، ومباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة في مرحلة الدوري (فاز 8 وتعادل 2).

- لامين يامال الذي سيبلغ عمره 18 عاماً و135 يوماً عند انطلاق المباراة، سجل سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قبل إتمامه عامه التاسع عشر، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف أخرى لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله كيليان مبابي.

- سُجل ما مجموعه 96 هدفاً في آخر 20 مباراة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، بمعدل 4.8 هدف في المباراة الواحدة.