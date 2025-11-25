يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمواجهة قوية أمام باير ليفركوزن الألماني.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان فريق المدرب بيب جوارديولا قد جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات من البطولة الأوروبية، ليحتل المركز الرابع بين 36 فريقا.

على جانب آخر يحتل ليفركوزن المركز الـ21 برصيد 5 نقاط.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن، وشهد وجود عمر مرموش خارج التشكيلة الأساسية، على أن يكون موجودا على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جون ستونز - جوسكو جفارديول - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - ريان شرقي - تياني رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

جدول مباريات اليوم