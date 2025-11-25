المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة باير ليفركوزن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:07 ص 25/11/2025
مانشستر سيتي

عمر مرموش مع مانشستر سيتي

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمواجهة قوية أمام باير ليفركوزن الألماني.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان فريق المدرب بيب جوارديولا قد جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات من البطولة الأوروبية، ليحتل المركز الرابع بين 36 فريقا.

على جانب آخر يحتل ليفركوزن المركز الـ21 برصيد 5 نقاط.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن، وشهد وجود عمر مرموش خارج التشكيلة الأساسية، على أن يكون موجودا على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جون ستونز - جوسكو جفارديول - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - ريان شرقي - تياني رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

