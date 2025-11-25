دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة الخامسة

يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة على مدار يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من شهر نوفمبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

أياكس أمستردام الهولندي × بنفيكا البرتغالي - 7.45 مساء

جالاتا سراي التركي × رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي - 7.45 مساء

بودو/جليمت النرويجي × يوفنتوس الإيطالي - 10.00 مساء

تشيلسي الإنجليزي × برشلونة الإسباني - 10.00 مساء

بروسيا دورتموند الألماني × فياريال الإسباني - 10.00 مساء

مانشستر سيتي الإنجليزي × باير ليفركوزن الألماني - 10.00 مساء

أولمبيك مارسيليا الفرنسي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - 10.00 مساء

نابولي الإيطالي × كاراباج الأذربيجاني - 10.00 مساء

سلافيا براج التشيكي × أتلتيك بلباو الإسباني - 10.00 مساء

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

كوبنهاجن الدنماركي × كايرات ألماتي الكازاخستاني - 7.45 مساء

بافوس القبرصي × موناكو الفرنسي - 7.45 مساء

أرسنال الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني - 10.00 مساء

أتلتيكو مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10.00 مساء

آينتراخت فرانكفورت الألماني × أتالانتا الإيطالي - 10.00 مساء

ليفربول الإنجليزي × آيندهوفن الهولندي - 10.00 مساء

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد الإسباني - 10.00 مساء

باريس سان جيرمان الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10.00 مساء

سبورتنج لشبونة البرتغالي × كلوب بروج البلجيكي - 10.00 مساء

