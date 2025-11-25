المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة الخامسة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:42 ص 25/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وأقيمت حتى الآن أول 4 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة على مدار يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من شهر نوفمبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

أياكس أمستردام الهولندي × بنفيكا البرتغالي - 7.45 مساء

جالاتا سراي التركي × رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي - 7.45 مساء

بودو/جليمت النرويجي × يوفنتوس الإيطالي - 10.00 مساء

تشيلسي الإنجليزي × برشلونة الإسباني - 10.00 مساء

بروسيا دورتموند الألماني × فياريال الإسباني - 10.00 مساء

مانشستر سيتي الإنجليزي × باير ليفركوزن الألماني - 10.00 مساء

أولمبيك مارسيليا الفرنسي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - 10.00 مساء

نابولي الإيطالي × كاراباج الأذربيجاني - 10.00 مساء

سلافيا براج التشيكي × أتلتيك بلباو الإسباني - 10.00 مساء

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

كوبنهاجن الدنماركي × كايرات ألماتي الكازاخستاني - 7.45 مساء

بافوس القبرصي × موناكو الفرنسي - 7.45 مساء

أرسنال الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني - 10.00 مساء

أتلتيكو مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10.00 مساء

آينتراخت فرانكفورت الألماني × أتالانتا الإيطالي - 10.00 مساء

ليفربول الإنجليزي × آيندهوفن الهولندي - 10.00 مساء

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد الإسباني - 10.00 مساء

باريس سان جيرمان الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10.00 مساء

سبورتنج لشبونة البرتغالي × كلوب بروج البلجيكي - 10.00 مساء

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg