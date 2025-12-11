يقترب ريال مدريد الإسباني من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

ريال مدريد خسر 1-2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا توقف رصيد الريال عند 12 نقطة يحتل بها المركز السابع بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ريال مدريد في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعد خوض أول 6 جولات.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السابعة: ريال مدريد × موناكو الفرنسي - 20 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: بنفيكا البرتغالي × ريال مدريد - 28 يناير 2026 - 10 مساء